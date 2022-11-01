Фактически это соглашение экономически невыгодно для России. Об этом 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин.

Если экспорт зерна будет сорван: эксперт объяснил, как это скажется на украинцах

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Сегодня Турция настолько мощно сотрудничает с Россией, что европейцы считают целесообразным рассмотреть вопрос о распространении на нее вторичных санкций.

Турция сегодня пытается играть роль формального миротворца с достаточно большими финансовыми интересами. Надо понимать, что значительную роль в подписании этих договоренностей сыграла Турция, и россияне с точки зрения предоставления страной услуг по решению определенных проблем, которые у них есть, согласились,

– заметил Олег Пендзин.

Планы россиян провалились

Зерновое соглашение потребовалось государству-агрессору прежде всего для того, чтобы наладить экспорт аммиака. Надо понимать, отмечает экономист, что для предприятий, производящих азотные удобрения, в частности аммиак, карбонит, селитру, природный газ является сырьем. На фоне сокращения объемов поставок газа в Европу и уменьшения его добычи в России очень остро встал вопрос: "А что делать с тем газом дальше?". Одним из возможных вариантов является увеличение переработки газа в аммиак, но вывезти его очень трудно.

Дело в том, что до и после 2014 года основным путем вывоза российского аммиака был аммиакопровод через территорию Украины, которым занимается "Укрхимтрансаммиак". Речь идет о терминале Одесского припортового завода.

"Конечным бенефициаром отправления этого аммиака являются два достаточно крупных предприятия в Тольятти (город в России – 24 канал), которые производят этот аммиак", – сказал Пендзин.

Он акцентирует внимание на том, что с начала войны любые действия, связанные с экспортом российского аммиака, были прекращены. Кроме того, это очень агрессивное соединение, это еще и огромные деньги для России. Конечно, россияне имели очень большое желание возобновить экспорт аммиачных удобрений в мир, прикрываясь зерновым соглашением.

Одним из условий продления соглашения было открытие работы "Укрхимтрансаммиака", но украинские власти четко сказали, что они не видят таких возможностей. И, на мой взгляд, россияне просто активно искали повод для того, чтобы прекратить зерновое соглашение, которое и так им ничего не давало, а Украине давало реальные валютные поступления.

– подчеркнул Пендзин.

Известно, что сделка обеспечивала примерно 1,5 – 1,8 миллиарда долларов от ежемесячной продажи зерна. Это очень важные средства, которые Украина может использовать и использовала для повышения собственной обороноспособности.

"Поэтому позиция россиян понятна, позиция турок понятна. У ООН есть программа, которая в основном базируется на украинском зерне, это также понятно. Позиция всех сторон четко понятна", – отметил экономист.

Пендзин убежден, что теперь должны быть приняты четкие решения и конкретные движения со стороны основных бенефициаров этой программы, в первую очередь Турции. Да, страна должна взять на себя гарантии безопасного прохождения этих конвоев с одной стороны, а с другой – максимального ускорения проверки и пропуска кораблей через Босфор. На сегодня там стоят 170 кораблей, которые не могут выполнять подписанные контракты, потому что россияне практически заблокировали проведение инспекций.

"Я думаю, что после выхода России из зерновой сделки эта очередь очень быстро будет разобрана – там уже увеличили количество проверяющих групп корабли пойдут по назначению", – подытожил экономист Олег Пендзин.

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Выход России из Зерновой сделки: коротко