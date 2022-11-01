Как расторжение зерновых соглашений повлияет на граждан и фермеров

Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Он убеждает, что обычные украинцы не потеряют ничего, более того – цены на зерно в Украине упадут.

К теме Зерновой блеф: к чему приведет российский демарш в Черном море

По его словам, для потребителей из-за срыва зернового экспорта цена на хлеб будет расти медленнее.

Но здесь вопрос в другом – если сегодня не дать деньги фермерам, заготавливающим зерно, они не смогут провести озимые работы. Поэтому государство должно решить этот вопрос и помогать аграриям. Также нужно решить, как фермерам реализовать те остатки зерна, которые есть,

– подчеркнул Пендзин.

Он пояснил, что сегодня главный вопрос в сохранении зерна, и украинские элеваторы удовлетворяют эту потребность.

Но, как отметил экономист, здесь есть одна проблема – средства , которые потом будут использованы на осенне-полевые работы.

"На сегодняшний день уже ожидается, что будет засеяно даже на 30% меньше посевных площадей. А это значит, что мы будем иметь еще меньше возможностей, чтобы собрать зерно на следующие лето и осень", - считает Пендзин.

И, по словам эксперта, это опасно, потому что будет падать экспортный потенциал Украины , а с этим и возможность валютного поступления – один из путей восстановления экономики.

Что известно о соглашении на экспорт зерна Из-за российского вторжения и заминирования Черного моря Украина не могла осуществлять экспорт зерна. Но поскольку наше государство является одним из главных поставщиков зерна в мире, сразу возникла угроза продовольственного кризиса.



Поэтому ООН и Турция инициировали подписание отдельных соглашений с Украиной и Россией об экспорте зерна и создании совместной мониторинговой комиссии. Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля. Отметим, что представители Украины и России между собой никакие документы не подписывали.



Россия уже угрожала разорвать соглашение, которое должно было завершиться в ноябре. Причиной стало расследование ООН по поставкам Москве иранских дронов-камикадзе. В ответ Кремль решил шантажировать мир зерном.



Почему невыгодно снабжать зерно железной дорогой

Экономист отметил еще один момент – железные дороги без портов не смогут обеспечить реальные мощности западной границы по экспорту зерна. В частности, на это есть несколько причин:

Во-первых, Европа не сможет вывезти наше зерно на другие рынки.

во-вторых, там выше железнодорожные тарифы в 3 – 4 раза,

в-третьих, там даже колеи уже, чем в Украине, поэтому нужно будет опрокидывать путевые пары, а это тяжело и дорого.

Пендзин добавил, что на сегодняшний день украинский трейдер получает от продажи зерна где-то 70 – 75% от того, что получал ранее. "Потому что сам процесс сложен и Турция немного отбирает наши средства. А впоследствии доходы могут уменьшиться до 45 – 50%", – сказал он.

Почему зерно поставляют в бедные страны, а не в Европу

По его мнению, это приведет к сильному росту цен в мире. Также Пендзин прокомментировал, что россияне кричат, чтобы зерно шло не в бедные страны, а в Европу.

Но, как объяснил экономист, между рынками нет границ . "Как правило, определенные партии зерна идут туда, где за них больше платят. Однако Европа является дорогим покупателем, хотя она готова платить больше, чем та же Африка или Ближний Восток", – сказал он.

Но если в Европе будет дефицит, партии зерна будут уходить из бедных стран. Поэтому украинское зерно является тем амортизатором, который уменьшает ценовую ситуацию на зерновом рынке мира и позволяет бедным странам покупать зерно для выживания.

– отметил Пендзин.

По его словам, в бюджете Египта заложено 275 долларов за тонну зерна, хотя еще летом было 400 долларов. "Нужно понимать ситуацию – что насыщая Европу, Украина тем самым снижает цены для тех, кому зерно уже дорого", – отметил он.

Россия прекратила участие в зерновом соглашении: что это значит

На днях в России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении . Мол, все из-за взрывов в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и даже Великобританию.

Россияне цинично заявили, что Украина использует зерновой коридор для ударов по России. Поэтому поставили ультиматум , что движение судов по коридору безопасности недопустимо.

Оккупанты требуют, чтобы Украина не использовала гуманитарный коридор и свои порты. Зато предлагают свое зерно вместо украинского.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессорки . Он заявил, что это было вполне предсказуемо и соответствующее решение Россия приняла еще раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.

В то же время в ООН заявили, что приостановка Россией участия в "зерновом соглашении" не означает, что само соглашение утратило силу . Так что инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих продовольствие из украинских портов.

Вы могли пропустить – Фурса спрогнозировал, к чему готовиться украинцам в 2023 году: видео