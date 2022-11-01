Як розірвання зернових угод вплине на громадян та фермерів

Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він переконує, що звичайні українці не втратять нічого, більше того – ціни на зерно в Україні впадуть.

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За його словами, для споживачів через зрив зернового експорту ціна на хліб буде рости повільніше.

Але тут питання в іншому – якщо сьогодні не дати гроші фермерам, які заготовляють зерно, то вони не зможуть провести озимні роботи. Тому держава має вирішити це питання і допомагати аграріям. Також треба вирішити, як фермерам реалізувати ті залишки зерна, які є,

– наголосив Пендзин.

Він пояснив, що на сьогодні головне питання у збереженні зерна, і українські елеватори задовольняють цю потребу.

Але, як зазначив економіст, тут є одна проблема – кошти, які потім будуть використані на осінньо-польові роботи.

"На сьогодні вже очікується, що буде засіяно навіть на 30% менше посівних площ. А це означає, що ми будемо мати ще менше можливостей, щоб зібрати зерно на наступні літо та осінь", – вважає Пендзин.

І, за словами експерта, це небезпечно, бо буде падати експортний потенціал України, а з цим і можливість валютного надходження – один із шляхів відновлення економіки.

Що відомо про угоду на експорт зерна Через російське вторгнення та замінування Чорного моря, Україна не могла здійснювати експорт зерна. Але оскільки наша держава є одним із головних постачальників зерна у світі, одразу виникла загроза продовольчої кризи.



Через це ООН і Туреччина ініціювали підписання окремих угод з Україною та Росією про експорт зерна та створення спільної моніторингової комісії. Угоду підписали у Стамбулі 22 липня. Зазначимо, що представники України та Росії між собою жодних документів не підписували.



Росія вже погрожувала розірвати угоду, яка мала завершитися у листопаді. Причиною стало розслідування ООН питання щодо постачання Москві іранських дронів-камікадзе. У відповідь на це Кремль вирішив шантажувати світ зерном.



Чому невигідно постачати зерно залізницею

Економіст зазначив ще один момент – залізниці без портів не зможуть забезпечити реальні потужності західного кордону щодо експорту зерна. Зокрема, на це є кілька причин:

по-перше, Європа не зможе вивезти наше зерно на інші ринки.

по-друге, там вищі залізничні тарифи у 3 – 4 рази,

по-третє, там навіть колії вужчі, ніж в Україні, тому треба буде перекидати колійні пари, а це важко та дорого.

Пендзин додав, що на сьогодні український трейдер отримує від продажу зерна десь 70 – 75% від того, що отримував раніше. "Бо сам процес складний і Туреччина трохи відбирає наших коштів. А згодом доходи можуть зменшитися до 45 – 50%", – сказав він.

Пензин пояснив, яка ситуація з зерновою угодою та як це вплине на Україну: відео



Чому зерно постачають в бідні країни, а не в Європу

На його думку, це призведе до сильного зростання цін у світі. Також Пендзин прокоментував те, що росіяни кричать, аби зерно йшло не в бідні країни, а в Європу.

Але, як пояснив економіст, між ринками немає кордонів. "Як правило, певні партії зерна йдуть туди, де за них більше платять. Проте Європа є дорогим покупцем, хоча вона готова платити більше, ніж та сама Африка чи Близький Схід", – сказав він.

Але якщо в Європі буде дефіцит, партії зерна будуть йти втікати з бідних країн. Тому українське зерно є тим амортизатором, який зменшує цінову ситуацію на зерновому ринку світу і дозволяє бідним країнам купляти зерно для виживання,

– зазначив Пендзин.

За його словами, в бюджеті Єгипту закладено 275 доларів за тонну зерна, хоча ще влітку було 400 доларів. "Треба розуміти ситуацію – що насичуючи Європу, Україна тим самим знижує ціни для тих, кому зерно вже дорого", – відзначив він.

Росія припинила участь у зерновій угоді: що це означає

Днями у Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Мовляв, все через вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та навіть Велику Британію.

Росіяни цинічно заявили, що Україна використовує зерновий коридор для ударів по Росії. Тож поставили ультиматум, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим.

Окупанти вимагають, аби Україна не використовувала гуманітарний коридор та свої ж порти. Натомість пропонують своє зерно замість українського.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано і відповідне рішення Росія ухвалила ще раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.

Водночас в ООН заявили, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає, що сама угода втратила чинність. Тож інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують продовольство з українських портів.

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