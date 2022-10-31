29 жовтня таємничі безпілотники влаштували сафарі на рештки Чорноморського флоту Росії в Козачій бухті в окупованому росіянами Севастополі. Підтвердженими жертвами невідомих безпілотних надводних апаратів (БНА або USV за міжнародною класифікацією) стали флагмани окупантів: фрегат "Адмірал Макаров" та тральщик "Іван Голубець".

Караван іде ООН та Туреччина погодили проходження суден зерновим коридором на 31 жовтня

Морський привід

Зверніть увагу! "Адмірал Макаров" – це носій ракет "Калібр", прямий учасник геноциду українського народу та інших воєнних злочинів.

Україна наразі офіційно не брала на себе відповідальність за атаку, хоча ці та інші цілі на окупованій Росією українській території є абсолютно законними для ЗСУ. Натомість Росія вже звинуватила в "інциденті" Україну та Велику Британію. Останню також звинуватили у вибухах на "Північних потоках".

Звинувачення стали для Росії довгоочікуваним приводом для фактично розірвання так званої "зернової угоди" та перепрофілювання своєї пропаганди – про "брудну бомбу", "Європу, що замерзне", а також "бойових комарів" вже забуто, нова тема – "голодна смерть".

До речі, паніку вже підхопили світові біржі – у понеділок, 31 жовтня, ринки відкрилися різким зростанням цін на пшеницю та кукурудзу.

Російський демарш торкнувся 218 суден. З них 95 вже покинули свої порти, 101 корабель очікував завантаження, а 22 були завантажені і чекали, щоб вирушити у плавання. За оцінками українського МЗС, демарш Росії може спричинити ситуацію, коли 7 мільйонів людей опиняться на межі голоду.

Як працює "зернова угода"

З початку вторгнення в Україну Росія замінувала акваторію Чорного моря, атакувала іноземні цивільні кораблі та блокувала українські порти. Так було спровоковано паніку та наступну кризу на ринку зерна. Україна є впливовим гравцем на ринку. Від постачань з України залежать чимало країн Африки та Азії й вони через російську агресію опинились на межі голоду.

Фактично Росія шантажем намагалася тиснути на світ та домагалася зняття санкцій в обмін на відновлення українського експорту. У підсумку спроби Росії зазнали краху й у липні 2022 року, за посередництва Туреччини та ООН, було укладено так звану "зернову угоду":

вона передбачала розблокування 3 українських портів та відновлення експорту зерна, з обов'язковою інспекцією вантажів у турецькій юрисдикції, що її здійснює "Спільний координаційний центр".

рух кораблів здійснювався по так званому "зерновому коридорі" – водах, куди Росія обіцяла не лізти та нікого не вбивати.

Важливо Росія вийшла з зернової угоди: навіщо це Кремлю та як відреагував світ

Завдяки "зерновій угоді" кілька мільйонів людей по всьому світу були врятовані від голоду ( з моменту виходу першого судна вдалося експортувати понад 9 мільйонів тонн продовольства, з них більше 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії), Україна отримала гроші для економіки, а Росія на деякий час втратила вагомий важель впливу для шантажу. Угода діяла декілька місяців, допоки Росія не знайшла привід, щоб її зупинити.

Москва ще з вересня почала всіляко намагатися завадити нормальному функціонуванню "зернового коридору", гальмувати прохід кораблів та спровокувала велику чергу. Фактично, події у Козачій бухті стали для Росії приводом, який вони так довго шукали.

Що кажуть у Москві

Росія чомусь назвала атаки на свої воєнні кораблі "терактом" (першою версією були навчання). Також росіяни назвали свої кораблі захисниками хлібних караванів, а ще виправдали свою безпорадність та бездарну втрату цінних кораблів тим, що нібито невідомі БНА непомітно приплили до Севастополя. Пройшли шляхом тих самих мирних хлібних караванів та таким чином приспали уваги окупантів. Насправді ж вибухи відбулися на відстані щонайменше 220 кілометрів від маршрутів "зернового коридору".

Цю дику конструкцію вже засудили і в Києві, і в ООН, і в США з НАТО. Проте, Росія стоїть на своєму й знову розігрує карту "голодна смерть", тобто "призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів".

В Україні відразу ж заявили, що з росіянами нічого не підписували, а тому їхній демарш – це їхні проблеми. Власне, так і є, просто Росія хоче перетворити їх на спільні. Втім, ініціатива давно вже не на боці Росії, адже, щоб говорити з позиції сили, Москві потрібно було б мати хоча б частково неушкоджений Чорноморський флот.

Якими є нинішні реалії

"Зернова угода" була побудована таким чином, що Україна нічого не підписувала з Росією. Було два документи:

перший Україна підписала разом з Туреччиною та ООН,

інший – дзеркальний – з ООН і Туреччиною уклала Росія.

З точки зору права, заява Росії означає, що вона відмовляється від роботи у "Спільному координаційному центрі", що діє на території Туреччини та займається інспектуванням кораблів. Договір не передбачає зупинку роботи у разі, якщо одна зі сторін угоди щось "призупинить", а тому – все має працювати й надалі. І наразі працює.

Водночас Росія не повинна вести себе як пірат та атакувати цивільні кораблі у "зерновому коридорі". З цим є проблеми – Росія отримала чергового дошкульного удару на Чорному морі. Після втрати крейсера "Москва" вона фактично втрачає його наступника – " Адмірала Макарова" (його планували зробити новим флагманом).

Росія прагне крові й голодний шантаж, а також понеділковий масований ракетний обстріл України 50 ракетами (44 були знищені ППО) – це спроби помститись. Не треба бути провидцем, щоб передбачити, що наступними жертвами росіян можуть бути цивільні кораблі з ООНівською сертифікацією у Чорному морі.

Рішучий Реджеп Ердоган / CNN

Щоб цього не сталося, має своє слово сказати гарант "зернової угоди" – Туреччина. Ця країна має потужний флот, який значно переважає російський і на відміну від останнього –цілий та неушкоджений, а тому має усі козирі на руках. Фактично, своїм демаршем Росія кидає виклик авторитету Туреччини та її лідеру Ердогану. А він такого не полюбляє.

Незважаючи на те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству,

– різко заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Туреччина наразі продовжує роботу інспекції та дає дозволи новим кораблям. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден. Серед суден –балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду.

Ці кораблі взяли курс на так званий "зерновий коридор" і перевірятимуть чи дійсно Росія блефує. Фактично це є косплеєм відомої приказки про караван і пса.

Чому Путін руйнує зернову угоду – дивіться відео: