29 октября таинственные беспилотники устроили сафари на останки Черноморского флота России в Казачьей бухте в оккупированном россиянами Севастополе. Подтвержденными жертвами неизвестных беспилотных надводных аппаратов (БНА или USV по международной классификации) стали флагманы оккупантов: фрегат "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Голубец".

Караван идет ООН и Турция согласовали прохождение судов по зерновому коридору на 31 октября

Морской повод

Обратите внимание! "Адмирал Макаров" – это носитель ракет "Калибр", прямой участник геноцида украинского народа и других военных преступлений.

Украина официально не брала на себя ответственность за атаку, хотя эти и другие цели на оккупированной Россией украинской территории абсолютно законны для ВСУ. Россия уже обвинила в "инциденте" Украину и Великобританию. Последнюю также обвинили во взрывах на "Северных потоках".

Обвинения стали для России долгожданным поводом для фактически расторжения так называемого "зернового соглашения" и перепрофилирования своей пропаганды – "грязная бомба", "замерзающая Европа", а также "боевые комары" уже забыты, новая тема – "голодная смерть".

Кстати, панику уже подхватили мировые биржи. В понедельник, 31 октября, рынки открылись резким ростом цен на пшеницу и кукурузу.

Российский демарш затронул 218 судов. Из них 95 уже покинули свои порты, 101 корабль ожидал загрузки, а 22 были загружены и ждали, чтобы отправиться в плавание. По оценкам украинского МИД, демарш России может повлечь за собой ситуацию, когда 7 миллионов человек окажутся на грани голода .

Как работает "зерновое соглашение"

С начала вторжения в Украину Россия заминировала акваторию Черного моря, атаковала иностранные гражданские корабли и блокировала украинские порты. Так была спровоцирована паника и последующий кризис на рынке зерна. Украина является влиятельным игроком на рынке. От поставок из Украины зависят многие страны Африки и Азии и они из-за российской агрессии оказались на грани голода.

Фактически, Россия шантажом пыталась давить на мир и добивалась снятия санкций в обмен на возобновление украинского экспорта. В итоге попытки России потерпели крах и в июле 2022 года, при посредничестве Турции и ООН, было заключено так называемое "зерновое соглашение":

оно предусматривало разблокирование 3 украинских портов и возобновление экспорта зерна, с обязательной инспекцией грузов в турецкой юрисдикции, осуществляемой "Общим координационным центром".

движение кораблей осуществлялось по так называемому "зерновому коридору" – водам, куда Россия обещала не лезть и никого не убивать.

Важно Россия вышла из зернового соглашения: зачем это Кремлю и как отреагировал мир

Благодаря "зерновому соглашению" несколько миллионов человек по всему миру были спасены от голода (с момента выхода первого судна удалось экспортировать более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов тонн – в страны Африки и Азии), Украина получила деньги для экономики, а Россия на время потеряла весомый рычаг влияния для шантажа. Соглашение действовало несколько месяцев, пока Россия не нашла повод, чтобы его остановить.

Москва еще с сентября начала всячески пытаться помешать нормальному функционированию "зернового коридора", тормозить проход кораблей и спровоцировала большую очередь. Фактически события в Казачьей бухте стали для России поводом, который они так долго искали.

Что говорят в Москве

Россия почему-то назвала атаки на свои военные корабли "терактом" (первой версией были учения). Также россияне назвали свои корабли защитниками хлебных караванов, а еще оправдали свою беспомощность и бездарную потерю ценных кораблей тем, что якобы неизвестные БНА незаметно приплыли в Севастополь. Прошли по пути тех же мирных хлебных караванов и таким образом усыпили внимание оккупантов. На самом же деле взрывы произошли на расстоянии не менее 220 километров от маршрутов "зернового коридора".

Эта дикая конструкция уже осуждена и в Киеве, и в ООН, и в США с НАТО. Тем не менее, Россия стоит на своем и снова разыгрывает карту "голодная смерть", то есть "приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

В Украине сразу же заявили, что с россиянами ничего не подписывали, поэтому их демарш – это их проблемы. Собственно, так и есть, просто Россия хочет превратить их в общие. Впрочем, инициатива давно уже не на стороне России, ведь чтобы говорить с позиции силы, Москве нужно было бы иметь хотя бы частично невредимый Черноморский флот.

Каковы нынешние реалии

"Зерновое соглашение" было построено таким образом, что Украина ничего не подписывала с Россией. Было два документа:

первый Украина подписала вместе с Турцией и ООН,

второй – зеркальный – с ООН и Турцией заключила Россия.

С точки зрения права, заявление России означает, что она отказывается от работы в "Совместном координационном центре", который действует на территории Турции и занимается инспектированием кораблей. Договор не предусматривает остановку работы в случае, если одна из сторон соглашения что-то "приостановит", а потому – все должно работать и дальше. И сейчас работает.

В то же время, Россия не должна вести себя как пират и атаковать гражданские корабли в "зерновом коридоре". С этим есть проблемы – Россия получила очередной чувствительный удар на Черном море. После потери крейсера "Москва" она фактически теряет его преемника – Адмирала Макарова" (его планировали сделать новым флагманом).

Россия стремится к крови и голодному шантажу, а также понедельничный массированный ракетный обстрел Украины 50 ракетами (44 были уничтожены ПВО) – это попытки отомстить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что следующими жертвами россиян могут быть гражданские корабли с ООНовской сертификацией в Черном море.

Решительный Реджеп Эрдоган / CNN

Чтобы этого не произошло, должен свое слово сказать гарант "зернового соглашения" – Турция. Эта страна имеет мощный флот, значительно превосходящий российский и в отличие от последнего – целый и невредимый, а потому имеет все козыри на руках. Фактически своим демаршем Россия бросает вызов авторитету Турции и ее лидеру Эрдогану. А он такого не любит.

Несмотря на то, что Россия колеблется касательно зернового соглашения, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству,

– резко заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турция продолжает работу инспекции и дает разрешения новым кораблям. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов. Среди судов – балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода.

Эти корабли взяли курс на так называемый "зерновой коридор" и будут проверять, действительно ли Россия блефует. Фактически это является косплеем известной поговорки о караване и псе.

Почему Путин разрушает зерновое соглашение – смотрите видео: