При цьому Росія цинічно заявляє, що, мовляв, не виходить із зазначених угод, а зупиняє їхню дію. Таку заяву видали у російському міноборони, передає 24 канал.
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Зернові коридори – заблоковані
Росіяни говорять, мовляв, рух суден коридором безпеки є неприпустимим. Абсурдно додають, начебто ЗСУ використовують його для ударів проти Росії. Хоча всі розуміють, що цим коридором кораблі перевозять українське зерно до країн, що його потребують.
Далі у Кремлі сказали, що про гарантії безпеки не може мовитись. Ба більше, Росія, зірвавши угоду, ще розраховує на "сприяння міжнародних організацій". Вимагають, аби Україна не використовувала гуманітарний коридор та свої ж порти.
Що цьому передувало
- У Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Як привід назвали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано. Росія ухвалила таке рішення раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати зернову угоду.
- Представники ООН та Туреччини шукали рішення для відновлення угоди, погодили шлях суден на 31 жовтня. Стосовно цього намагались комунікувати з Росією, однак держава-агресорка стоїть на своєму.
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