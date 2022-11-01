Неоднократные провальные решения оккупантов могут свидетельствовать о непрогнозируемых тактических решениях Москвы. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Обратите внимание Почему в Украине участились воздушные тревоги: военный обозреватель объяснил при чем здесь Беларусь

Эксперт отметил, что после бегства из Херсона от россиян можно ожидать чего угодно.

Несмотря на то, что у нас очень специфический противник, с очень особым тактическим мышлением – о Чернобаевке не говорил только ленивый, как и об острове Змеиный, они действительно могут прибегнуть к чему угодно. Я бы не акцентировал на каком-то особом участке фронта,

– объяснил обозреватель.

Как Россия терпит "серьезное поражение" – бъяснение эксперта: смотрите видео

По его словам, стратегически Украина находится в большом оперативном "мешке".

"Кордоны с Беларусью – это более 1000 километров, а с Россией – более 2000 километров. Поэтому удар могут нанести из любой точки. Все это "гадание на кофейной гуще". Пока что серьезной доказательной аналитики о том, что это произойдет уже скоро – нет. Вместе с тем, пренебрегать этим не нужно", – резюмировал Черник.

Читайте также Путин тратил миллиарды на влияние в Беларуси: заставит ли он Лукашенко таки напасть на Украину

Вас также может заинтересовать – почему контрнаступление ВСУ замедлилось: смотрите видео

Возможно участие Беларуси в войне: что известно