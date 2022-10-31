Таку цинічну заяву зробив гауляйтер тимчасово окупованої Херсонщини Володимир Сальдо. Він цинічно бреше, що територія Херсонщини може бути затоплена через удари ЗСУ по Каховській греблі.

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Тож, мовляв, саме тому необхідно розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.

Зокрема, це стосується населених пунктів Новокаховського міського округу, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетиського та Верхньорогачицького муніципальних округів.

За словами Сальдо, таке рішення дозволить "створити ешелоновану оборону, яка дасть можливість відбити напад українських збройних формувань".

Залякування не діють, в хід йде підкуп

Маніпулятивні звинувачення гауляйтер підсилив обіцянками фінансової винагороди тим, хто його послухає.

Сальдо від імені Росії каже, що видасть евакуйованим по 100 тисяч рублів та житлові сертифікати. Але знаючи, як часто Росія не виплачує обіцяних виплат – це звучить смішно.

Важливо! Російські загарбники не вперше розповідають херсонцям "лякалки" про ЗСУ, які будуть знищувати місто, підривати ГЕС, аби затопити території. Таким чином окупанти фактично примушують людей до депортації.

Яка ситуація на Херсонщині: коротко

ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщину і досягли значних успіхів на цьому напрямку. Відтак, уже до кінця осені вони можуть звільнити захоплений росіянами Херсон.

Упродовж кількох днів поспіль з'являється інформація про те, що окупанти втікають з правого берега Херсонщини.

У командуванні "Південь" підтвердили, що росіяни справді вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти не готові залишати Херсон. Ба більше, їхня "підготовка" до виходу є інформаційною операцією.

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