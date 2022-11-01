Найперша причина зростання втрат – безуспішні штурмові дії з боку Росії в районі Бахмута та Авдіївки. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чому зростають втрати росіян

Українські воїни продовжують відбивати ці атаки, навіть попри масовані обстріли артилерією та мінометами. Хоча росіяни суттєво руйнують Бахмут, але так і не можуть пройти далі.

Ба більше, за минулий тиждень українським силам вдалося виходити в такі точкові, але доволі болісні для ворога контратакувальні рейди, що давало свої результати – від'ємні для росіян,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Ще одна причина – ситуація на правобережжі Херсонщини. Там росіяни продовжують тримати оборону й утримувати зайняти рубежі, але артилерійської підтримки для них стає все менше.

"Це все покладається на плечі десантників та інших підрозділів, які часом змушені переходити в більш близькі бої та зазнавати втрат. Цим усе й пояснюється", – розповів аналітик.

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Як на втрати росіян вплине зима

Фахівець також відзначає, що російське командування готується до зими, але робить розрахунок на те, що вона буцімто вплине лише на Україну. Натомість не зважає на російських військових і мобілізованих, які отримують або погану військову форму, або й узагалі жодної.

Ми ще подивимося, на кого як зима насправді вплине. Адже я не бачу, що за зиму моральний дух російських військових, особливо мобілізованих, різко підвищитися. Абсолютно ні. Я думаю, що навпаки,

– вважає Олександр Мусієнко.

До цього також може додатися й той факт, що на окремих ділянках фронту командування може продовжувати гнати росіян на завідомо програшні операції – пробувати проривати українські лінії оборони. Таким чином кількість втрат продовжить збільшуватися.

Втрати росіян різко зросли