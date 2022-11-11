Деоккупация Херсона продолжается. Отступая, враги подрывают за собой пути, чтобы сделать невозможным продвижение украинских войск.
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Местные жители подтверждают, что мост обрушился
Официального подтверждения информации о том, что Антоновский мост взорвали, пока нет. Однако местные жители подтвердили, что в результате взрыва он полностью разрушен
Обрушенный Антоновский мост/фото из соцсетей.