Деоккупация Херсона продолжается. Отступая, враги подрывают за собой пути, чтобы сделать невозможным продвижение украинских войск.

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Местные жители подтверждают, что мост обрушился

Официального подтверждения информации о том, что Антоновский мост взорвали, пока нет. Однако местные жители подтвердили, что в результате взрыва он полностью разрушен

Обрушенный Антоновский мост/фото из соцсетей.