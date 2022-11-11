Об этом 24 каналу сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Ситуация на этих территориях – сложная. Особенно пострадали инфраструктурные объекты, коммуникаций и здания – в том числе и в социальной сфере.

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Находят следы зверств оккупантов

Населённые пункты повреждены от 40 до 80%. Поэтому возвращаться на эти территории еще рано,

– сказала Гуменюк.

По словам пресс-секретаря, на освобожденных территориях находят следы зверств оккупантов и собирают материалы в рамках уголовного производства о преступлениях, которые творили они за все время оккупации.

Есть места, где собирали местных проукраинских активистов и пытали. Все эти факты тоже документируются и будут обязательно обнародованы в масштабах целесообразности уголовного производства, – подчеркнула собеседница.

Многие территории заминированы

Наталья Гуменюк отметила, что многие из деоккупированных территорий заминированы, при том, что работа по разминированию продолжается.

"Это тоже характерный признак отступления оккупантов, и это нужно учитывать сейчас местным жителям на тех территориях, откуда оккупанты исчезают", – подчеркнула спикер.

Она рассказала, что отступая оккупанты также минируют дороги, объекты, в том числе социального значения, и критическую инфраструктуру. Их цель – замедлить продвижение украинских войск и сделать жизнь людей на этих территориях невыносимой.

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