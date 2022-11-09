Все для того, чтобы подготовить оправдание на случай стремительного провала и дезориентировать местное население и Силы обороны Украины. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

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Она добавила, что у нас идет военная операция, которая нуждается в режиме информационной тишины.

Может быть ловушка или провокации

Гуменюк предупредила, что Украина не исключает провокаций со стороны оккупантов и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях.

В городских властях Херсона тоже об этом говорят. К примеру, глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая предполагает, что без боя оккупанты Херсон не сдадут, пишет "Мост".

Это ловушка, чтобы ввести наших военных в заблуждение. Не все так гладко, как рисуют враги,

– сказала чиновница.

Хотя она согласилась, что у россиян есть большие проблемы с обеспечением своих войск на правом берегу Днепра.

Что происходит вокруг Херсона

Командующий войсками оккупантов в Украине Сергей Суровикин заявил, что Россия выводит свои войска из Херсона. Захватчики собираются организовывать "оборону" на левом берегу Днепра.

Глава минобороны Шойгу согласился и утвердил вывод войск на левый берег Днепра.

Однако в Офисе Президента говорят, что России доверять не следует. Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что в самом Херсоне сейчас нет отвода войск. Напротив, Россия бросает мобилизованных.

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