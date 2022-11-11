Про це 24 каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Ситуація на цих територіях – складна. Особливо постраждали інфраструктурні об'єкти, комунікацій і будівлі – зокрема і соціальної сфери.

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Знаходяться сліди звірств окупантів

Населенні пункти несуть пошкодження від 40% до 80%. Тому повертатися на ці території ще зарано,

– мовила Гуменюк.

За словами речниці, на звільнених територіях знаходяться сліди звірств окупантів і збираються матеріали в рамках кримінального провадження про злочини, які творили вони за весь час окупації.

Є місця, де збирали місцевих проукраїнських активістів і катували. Ці всі факти теж документуються і будуть обов'язково оприлюднені у масштабах доцільності кримінального провадження, – наголосила співрозмовниця.

Багато територій заміновано

Наталія Гуменюк зазначила, що багато з деокупованих територій заміновано, при тому, що робота з розмінування триває.

"Це теж характерна ознака відступу окупантів, і це треба враховувати зараз місцевим мешканцям на тих територіях, звідки окупанти зникають", – наголосила речниця.

Вона розповіла, що відступаючи, окупанти також мінують дороги, об'єкти, в тому числі соціального значення і критичної інфраструктури. Їх ціль – уповільнити просування українських військ і зробити життя людей на цих територіях нестерпним.

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