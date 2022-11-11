Про це 24 каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Ситуація на цих територіях – складна. Особливо постраждали інфраструктурні об'єкти, комунікацій і будівлі – зокрема і соціальної сфери.
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Знаходяться сліди звірств окупантів
Населенні пункти несуть пошкодження від 40% до 80%. Тому повертатися на ці території ще зарано,
– мовила Гуменюк.
За словами речниці, на звільнених територіях знаходяться сліди звірств окупантів і збираються матеріали в рамках кримінального провадження про злочини, які творили вони за весь час окупації.
Є місця, де збирали місцевих проукраїнських активістів і катували. Ці всі факти теж документуються і будуть обов'язково оприлюднені у масштабах доцільності кримінального провадження, – наголосила співрозмовниця.
Багато територій заміновано
Наталія Гуменюк зазначила, що багато з деокупованих територій заміновано, при тому, що робота з розмінування триває.
"Це теж характерна ознака відступу окупантів, і це треба враховувати зараз місцевим мешканцям на тих територіях, звідки окупанти зникають", – наголосила речниця.
Вона розповіла, що відступаючи, окупанти також мінують дороги, об'єкти, в тому числі соціального значення і критичної інфраструктури. Їх ціль – уповільнити просування українських військ і зробити життя людей на цих територіях нестерпним.
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Як відбувається "відступ" окупантів з Херсонської області: важливе
- Голова Міноборони Росії Сергєй Шойгу наказав приступати до виведення російських військ за річку Дніпро. Це рішення він прийняв після доповіді командувача Сергєя Суровікіна. Він повідомив про те, що Херсон та прилеглі населенні пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати. Оборона буде організована лівим берегом Дніпра.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк наголошує, що не варто довіряти інформації про виведення окупаційних військ з Херсону. За його словами, Росія навпаки додає мобілізованих на цьому напрямку.
- США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Тривати він може кілька тижнів. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі вважає, що росіяни вирішили відвести війська, щоб відновити оборонні рубежі.