Загалом українські герої відправили на концерт до Кобзона 78 тисяч 690 окупантів. Окрім того, знищили чимало ворожої техніки.

Загальні втрати ворога

  • танків – 2804 (+3);
  • бойових броньованих машин – 5682 (+16);
  • артилерійських систем – 1805 (+3);
  • РСЗВ – 393 (+0);
  • засоби ППО – 205 (+0);
  • літаків – 278 (+0);
  • гелікоптерів – 260 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16);
  • крилаті ракети – 399 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15);
  • спеціальна техніка – 159 (+0).


Втрати ворога станом на ранок 10 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати ворога вражають: основне

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