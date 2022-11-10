Загалом українські герої відправили на концерт до Кобзона 78 тисяч 690 окупантів. Окрім того, знищили чимало ворожої техніки.
Загальні втрати ворога
- танків – 2804 (+3);
- бойових броньованих машин – 5682 (+16);
- артилерійських систем – 1805 (+3);
- РСЗВ – 393 (+0);
- засоби ППО – 205 (+0);
- літаків – 278 (+0);
- гелікоптерів – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16);
- крилаті ракети – 399 (+0);
- кораблі /катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15);
- спеціальна техніка – 159 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 10 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати ворога вражають: основне
- Тільки за добу 9 листопада Росія втратила в Україні 39 одиниць різної техніки. За даними аналітиків Oryx, Кремль позбувся 10 танків, 2 плавучих бронетранспортерів МТ-ЛБ, 7 БМП та 6 БТРів.
- Перед цим генерал армії США Марк Міллі заявив, що з 24 лютого Москва втратила на війні в Україні понад 100 тисяч солдатів. А окупанти цинічно вбили та поранили 40 тисяч українських мирних жителів.
- 8 листопада наші артилеристи розбили штабні колони росіян, які сформувались в Снігурівці Миколаївської області. Окупантів зменшилось на понад 100 одиниць.
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