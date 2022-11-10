Втрати Росії за 9 листопада підрахували аналітики Oryx й оприлюднив їх у твітері військовий оглядач Якуб Яновський. Тільки 9 листопада Росія втратила щонайменше 10 танків.

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Українські військові захопили два танки

Розвідники включають до списку лише знищену техніку, про яку є фото- та відеоматеріали. Українські військові змогли захопити російські танки T62M та T-72B3. Крім того, наші воїни знищили танки T-62M, T-64BV, T-72, T-80 BV.

Також за один день Росія втратила два плавучі бронетранспортери МТ-ЛБ: один був знищений, а інший захопили ЗСУ. Крім того, російські військові втратили відразу 7 БМП та 6 БТРів.

Українські військові змогли знищити три російські самохідні артилерійські установки типу 2С9 "Нона", "2С1 Гвоздика" та 2С4 "Тюльпан".


Втрати Росії за 9 листопада / Дані Oryx

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