На війні в Україні росіяни вбили багато мирних людей. Втім, є і жертви серед окупантів. Про це заявив генерал армії США Марк Міллі.

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Яких втрат зазнала Росія

За словами Міллі, російська армія втратила понад 100 тисяч солдатів на війні. Втім, вони вбили та поранили 40 тисяч українських мирних жителів.

Була величезна кількість страждань, людських страждань,

– зазначив генерал.

Він також прокоментував відступ Росії від Херсона. Міллі вважає, що потенційний глухий кут у боротьбі за зиму "може дати можливість обом країнам домовитись про мир".

Скільки танків Росія втратила на війні

Заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал заявив, що Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків. За його словами, ця війна стала "великим стратегічним провалом" для Кремля.

Кал наголосив, що Росія перекинула в Україну понад 80% сухопутних військ. Загарбники витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до тієї, що була до війни.

До речі, російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

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