На войне в Украине россияне убили многих мирных людей. Впрочем, есть и жертвы среди оккупантов. Об этом заявил генерал армии США Марк Милли.

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Какие потери понесла Россия

По словам Милли, российская армия потеряла более 100 тысяч солдат на войне. Впрочем, они убили и ранили 40 тысяч украинских мирных жителей.

Было огромное количество страданий, человеческих страданий,

– отметил генерал.

Он также прокомментировал отступление России от Херсона. Милли считает, что потенциальный тупик в борьбе за зиму "может дать возможность обеим странам договориться о мире".

Сколько танков Россия потеряла на войне

Заместитель министра обороны Пентагона по политике Колин Кал заявил, что Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков. По его словам, эта война стала "большим стратегическим провалом" Кремля.

Кал подчеркнул, что Россия перебросила в Украину более 80% сухопутных войск. Захватчики потратили большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до такого состояния, которое было до войны.

Кстати, российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты на Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

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