Во время онлайн-конференции спикер Воздушных Сил Юрий Игнат дал оценку авиационному обеспечению российской армии. Игнат отметил, что Россия может производить ракеты самостоятельно, пишет 24 канал.
Достойны внимания Украинские бойцы "приземлили" еще один "Шахид": как это было
У россиян остались 120 "Искандеров"
Юрий Игнат, ссылаясь на данные разведки, заявил, что в России осталось 120 ракет "Искандер". При этом такие ракеты, как Х-101 и "Калибр", россияне могут производить самостоятельно.
В то же время представитель сообщил, что для поражения целей в Украине противник использует высокоточное оружие. В частности, иранские дроны-камикадзе.
Украина будет защищать небо системами ПВО от партнеров
- 7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.
- Испанские Aspide и американские NASAMS в ближайшее время станут в строй и будут защищать наше небо. Юрий Игнат отметил, что предоставленные партнерами ПВО прекрасно интегрируются с отечественными системами обороны.
- После передачи первого комплекса IRIS-T и его эффективного применения на поле боя, Германия сообщила, что как можно скорее передаст Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город.
Вас это может заинтересовать – как работают NASAMS и Aspide: смотрите видео