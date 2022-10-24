Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на открытии немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине.
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IRIS-T поможет защитить крупные города
Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля "стало ужасающим пунктом в истории в целом".
Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине. Эта система может защитить большой город,
– заявил Шольц.
Канцлер заверил: еще три установки IRIS-T Германия поставит в Украину "как можно быстрее".
Также он добавил, что Германия и союзники будут поддерживать Украину столько, сколько нужно не только во время войны, но и во время послевоенного восстановления.
Шмигаль поблагодарил Германию за ПВО
Подготовку к передаче Украине от Германии трех комплексов ПВО IRIS-T подтвердил и украинский премьер-министр Денис Шмигаль.
Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц на украинско-немецком экономическом форуме,
– написал Шмигаль.
Он также сообщил, что лично поблагодарил Олафа Шольца за поддержку нашего государства. И подчеркнул, что "первая полученная система IRIS-T чрезвычайно эффективно показала себя на защите украинского неба и спасла немало жизней".
Шмигаль и Шольц встретились на форуме в Берлине / Фото Денис Шмигаль
Что такое IRIS-T SLM
Украина уже использует IRIS-T
- Еще 14 октября в командовании Воздушных сил сообщили, что первая система противовоздушной обороны IRIS-T, полученная от Германии, работает на Юге Украины.
- Больше показала она себя в бою "чрезвычайно хорошо".
- Отметим, что этой системы еще нет нигде в мире. Украина стала первой страной, использующей зенитно-ракетную установку IRIS-T на поле боя.
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