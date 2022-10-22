Это действительно была одна из самых мощных атак за все время полномасштабного вторжения. Тогда было много заявлений мировых лидеров, в том числе США, Великобритании, Франции, Испании. Они отметили важность обеспечения нашего государства передовыми средствами ПВО. Об этом 24 каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:

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О каких средствах идет речь

Известно, что мы используем один комплекс IRIS-T. Ожидаем еще поступления, которые Германия пообещала до конца года. По словам Игната, сейчас NASAMS – ключевой компонент, который может помочь существенно усилить советские системы ПВО – Бук-М1 и С-300.

Остальные системы могут усилить не только Воздушные Силы, но и противовоздушную оборону Сухопутных войск. О них много говорят, но от заявлений к действию до постановки на вооружение до использования должен пройти определенный отрезок времени. Будем надеяться, что как можно скорее. Пока нет информации,

– заметил Юрий Игнат.

ВСУ уже готовы к работе с современными средствами ПВО

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что наши военные уже заканчивают овладевать системой NASAMS. Кроме того, тысячи бойцов уже прошли подготовку, а десятки тысяч готовят к учениям в странах-партнерах. "Также ПВО Сухопутных войск проходят подготовку в Испании на комплексах Aspid", – отметил Игнат.

"Там есть и морально устаревшие комплексы. Но для того, чтобы сбивать "Шахиды", которые являются достаточно простой целью, не нужно сверхсовременных комплексов. Именно количество огневых средств важно для борьбы с иранскими дронами-камикадзе", – подчеркнул спикер командования Воздушных сил. ВСУ.

Он добавил, что даже не очень современные средства западного образца все же имеют большую автоматизацию, чем советские системы. К примеру, при работе с NASAMS или IRIS-T влияние человека минимально, все происходит в автоматическом режиме. "Тогда как у нас работают целые команды, и от военного фактора зависит очень многое", – подытожил Игнат.

Западные партнеры передадут Украине системы ПВО: что известно

Ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заверил, что комплексы, которые в скором времени поступят Украине, по меньшей мере, в 1,5 раза улучшат способность нашей ПВО противодействовать российским атакам. Это позволит нам закрыть небо на 85-90%. Теперь известно о передаче:

Iris-T – плоскостная система. Она перекроет, например, сеть промышленных предприятий или атомных станций.

NASAMS – к ним идут ракеты AIM-120 AMRAAM. Они предусмотрены в увеличенном количестве.

Iris-T SLM – дальность составляет до 40 километров, а высота – до 20 километров. По словам летчика-инструктора, Iris-T, Iris-T SLM и NASAMS – фактически три одинаковых системы.

Hawk – интересная система, в свое время заменившая Patriot. Дальность – до 50 километров. Важно, что нам передают их в достаточно большом количестве. "Они могут перехватывать крылатые ракеты типа Х-101, Х-555 и "Калибр". Процент поражения – 50%. При использовании двух ракет этот показатель можно увеличить", – пояснил лётчик-инструктор. Более того, для них производится несколько десятков тысяч ракет.

Aspide – итальянские маловысотные системы с хорошей дальностью. Их передаст Украине Испания.

Crotale – эти системы нам пообещали французы. Как подчеркнул Свитан, они могут прикрыть нашу линию фронта.

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