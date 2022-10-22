Оккупанты не оставляют попытки лишить Украину света, чтобы хоть как-то повлиять на ход войны. Но захватчики до сих пор не могут понять, что массированные ракетные удары положительно влияют на контрнаступление ВСУ. Оно становится все более решительным и резким.

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Силы ПВО сбили все ракеты над Киевской областью

В случаях с массированными ракетными обстрелами настоящими асами являются военные из сил ПВО. Они делают все возможное для того, чтобы закрыть небо и сделать невозможным атаку врага. Так, в Киевской области удалось сбить все снаряды, которые враг выпустил в направлении столицы 22 октября.

Как отметил мэр Виталий Кличко, несколько ракет, летевших на столицу, ликвидировали в области силы ПВО. Он выразил благодарность защитникам за их титанический труд. В то же время обратился к жителям области. Их он попросил экономить электроэнергию. Также призвал с пониманием относиться к вынужденным ограничениям, связанным с поставкой света в дома.

Глава управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов также во время воздушной тревоги рассказал об успехах сил ПВО. Он показал, как над одним из районов Киевской области ликвидировали ракету врага. По словам главы ведомства, обошлось без пострадавших и разрушений. Сам снаряд упал на территорию лесного массива.

Спасибо Силам противовоздушной обороны за отличную работу!,

– подчеркнул он



Украинская ПВО продолжает уничтожать ракеты врага / Фото с телеграма Небитова

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также отмечал, что враг с самого утра массированно атаковал наше государство. Он добавил, что Киевская область продолжает защищать и не подпускать ракеты оккупантов в столицу.

Единственный, кто назвал конкретную цифру, был советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что ПВО сбили 5 ракет, которые в первом залпе летели на Киев. В то же время он отметил, что в Ровно, Луцке, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях фиксируются либо прилеты, либо последствия падения сбитых ракет.

Перебои со связью и светом в районах попаданий. Мы платим цену свободы. А компенсирует нам ее Россия,

– добавил Арестович.

Напомним, что враг нанес массированный ракетный удар по Украине во время масштабной воздушной тревоги. В некоторых областях она длилась около 4 часов. А сигнал об отбое подали всего около 11:00. Добавим, что около 11:16 началась новая масштабная воздушная тревога. Враг продолжает терроризировать украинцев, выпуская по ним ракеты.

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