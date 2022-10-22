Окупанти не полишають спроби позбавити Україну світла, щоб змогти бодай якось вплинути на хід війни. Але загарбники досі не можуть зрозуміти, що масовані ракетні удари лише позитивно впливають на контрнаступ ЗСУ. Він стає усе рішучішим і різкішим.

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Сили ППО збили усі ракети над Київщиною

У випадках з масованими ракетними обстрілами справжніми асами є військові з сил ППО. Вони роблять усе можливе для того, щоб закрити небо й унеможливити атаку ворога. Так, на Київщині вдалося збити усі снаряди, які ворог випустив у напрямку столиці 22 жовтня.

Як зазначив мер Віталій Кличко, кілька ракет, які летіли на столицю, ліквідували в області сили ППО. Він висловив подяку захисникам за їхню титанічну працю. Водночас звернувся до мешканців області. Їх він попрохав заощаджувати електроенергію. Також закликав з розумінням ставитися до вимушених обмежень, пов'язаних з постачанням світла до осель.

Глава управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов також під час повітряної тривоги розповів про успіхи сил ППО. Він показав, як над одним із районів Київщини ліквідували ракету ворога. За словами очільника відомства, минулося без потерпілих і руйнувань. Сам снаряд упав на територію лісового масиву.

Дякуємо Силам протиповітряної оборони за відмінну роботу!,

– наголосив він



Українська ППО продовжує знищувати ракети ворога / Фото з телеграма Нєбитова

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба також наголошував на тому, що ворог з самісінького ранку масованого атакував нашу державу. Він додав, що Київська область продовжує боронити та не підпускати ракети окупантів до столиці.

Єдиний, хто назвав конкретну цифру, був радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, що ППО збили 5 ракет, які у першому залпі летіли на Київ. Водночас він зазначив, що у Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Одеській і Київській областях фіксуються або прильоти, або наслідки падіння збитих ракет.

Перебої зі зв'язком і світлом у районах влучань. Ми платимо ціну свободи. А компенсує нам її Росія,

– додав Арестович.

Нагадаємо, що ворог завдав масованого ракетного удару по Україні під час масштабної повітряної тривоги. У деяких областях вона тривала майже 4 години. А сигнал про відбій подали лиш близько 11:00. Додамо, що близько 11:16 почалася нова масштабна повітряна тривога. Ворог продовжує тероризувати українців, випускаючи по них ракети.

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