К сожалению, полностью закрыть небо все равно не получится. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Система ПВО IRIS-T уже работает на южном направлении, – Игнат

Полностью закрыть небо не может ни одна страна. Максимальное закрытие – 85 – 90%. Остальные поражающие элементы проходят любую противовоздушную и противоракетную оборону,

– отметил он.

Однако западное оружие действительно поможет нам добиться максимального показателя.

Что передадут Украине

Полковник запаса ВСУ отметил, что известно о передаче:

Iris-T – плоскостная система. Она перекроет, например, сеть промышленных предприятий или атомных станций.

NASAMS – к ним идут ракеты AIM-120 AMRAAM. Они предусмотрены в увеличенном количестве.

Iris-T SLM – дальность составляет до 40 километров, а высота – до 20 километров. По словам летчика-инструктора, Iris-T, Iris-T SLM и NASAMS – фактически три одинаковых системы.

Hawk – интересная система, в свое время заменившая Patriot. Дальность – до 50 километров. Важно, что нам передают их в достаточно большом количестве. "Они могут перехватывать крылатые ракеты типа Х-101, Х-555 и "Калибр". Процент поражения – 50%. При использовании двух ракет этот показатель можно увеличить", – объяснил Свитан. Более того, для них производится несколько десятков тысяч ракет.

Aspide – итальянские маловысотные системы с хорошей дальностью. Их передаст Украине Испания.

Crotale – эти системы нам пообещали французы. Как подчеркнул Свитан, они могут прикрыть нашу линию фронта.

Военный эксперт уверяет: такая военная помощь позволит, по меньшей мере, в 1,5 раза улучшить способность нашей ПВО противодействовать российским атакам.

Главное, что все эти системы наши партнеры пытаются интегрировать в общую систему ПВО, и у нас будет достаточно неплохой купол,

– подчеркнул Свитан.

Безусловно, нашу ПВО значительно усилили бы самолеты F-16. Они несут и ракеты M-120, которые передают нам для NASAMS, и ракеты из комплекса Iris-T SLM.

"Передача нам F-16 была бы "вишенкой на торте". Я думаю, этот вопрос будет решаться", – подытожил военный эксперт.

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