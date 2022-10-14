На жаль, повністю закрити небо все одно не вдасться. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Повністю закрити небо не може жодна країна. Максимальне закриття – 85 – 90%. Решта вражаючих елементів проходять будь-яку протиповітряну та протиракетну оборону,

– відзначив він.

Однак західна зброя справді допоможе нам досягти максимального показника.

Що передадуть Україні

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що наразі відомо про передачу:

Iris-T – площинна система. Вона перекриє, до прикладу, мережу промислових підприємств або атомних станцій.

NASAMS – до них йдуть ракети AIM-120 AMRAAM. Вони передбачені у збільшеній кількості.

Iris-T SLM – дальність становить до 40 кілометрів, а висота – до 20 кілометрів. За словами льотчика-інструктора, Iris-T, Iris-T SLM та NASAMS – фактично три однакові системи.

Hawk – цікава система, яка свого часу замінила Patriot. Дальність – до 50 кілометрів. Важливо, що нам передають їх у достатньо великій кількості. "Вони можуть перехоплювати крилаті ракети типу Х-101, Х-555 та "Калібр". Відсоток ураження – 50%. При використанні двох ракет цей показник можна збільшити", – пояснив Світан. Ба більше, для них виробляється декілька десятків тисяч ракет.

Aspide – італійські маловисотні системи з хорошою дальністю. Їх Україні передасть Іспанія.

Crotale – ці системи нам пообіцяли французи. Як наголосив Світан, вони можуть прикрити нашу лінію фронту.

Військовий експерт запевняє: така військова допомога дозволить щонайменше у 1,5 раза покращити здатність нашої ППО протидіяти російським атакам.

Головне те, що усі ці системи наші партнери намагаються інтегрувати у спільну систему ППО, і у нас буде достатньо непоганий купол,

– підкреслив Світан.

Безумовно, нашу ППО значно підсилили б літаки F-16. Вони несуть і ракети M-120, які нам передають для NASAMS, і ракети з комплексу Iris-T SLM.

"Передача нам F-16 була б "вишенькою на торті". Я думаю, це питання вирішуватиметься", – підсумував військовий експерт.

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