Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, союзники нарешті почали нас чути, а далі справа за тим, як швидко вони виконають свої обіцянки.

До теми Пріоритетом у військовій допомозі України тепер будуть системи ППО, – генсек НАТО

Які комплекси може отримати Україна

Так, європейські лідери могли собі уявити, що такі вибухи, як були в Україні 10 жовтня, могли б бути й на територіях їхніх держав. Тож вирішили трохи "поступитися" своєю безпекою та надати зброю українським захисникам.

Німеччина передала Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, а Іспанія планує надати 4 установки ППО Hawk. Крім того, навіть Франція обіцяє надати нашій країні озброєння.

Вже стоїть питання, що можливо нам будуть передавати Patriot (американський зенітний ракетний комплекс – 24 канал) або їхні аналоги ізраїльського виробництва,

– розповів Жданов.

Ймовірно, доведеться будувати систему з нуля

Військовий експерт зазначив, що протиповітряна оборона в Україні дійсно хороша. Вона абсолютно виконує свою функцію і на українські міста не падають ворожі авіабомби. Ба більше, ППО ще й частково виконує функції протиракетної оборони, оскільки з нею є певні проблеми.

Можливо нам доведеться будувати систему фактично з нуля, тому що сумісність старих радянських з новітніми західними системами буде складати для нас дуже велику проблему,

– пояснив Жданов.

Так, радянські та сучасні системи ППО та ПРО можуть існувати паралельно. Однак для більшої ефективності вони мають працювати як єдиний організм.

Жданов розповів, які системи ППО може отримати Україна: дивіться відео

НАТО надасть Україні системи для глушіння БпЛА

У НАТО повідомили, що в один з останніх пакетів військової допомоги включили системи для боротьби з дронами-камікадзе. Україна ще не мала такого озброєння.

"Це переносні комплекси радіоелектронної боротьби. Вони можуть застосовуватися окремо або в системі", – сказав Жданов.

За його словами, наступного тижня в Україні має пройти саміт з питань безпеки з залученням фахівців НАТО. там обговорюватимуть, як краще розставити ці системи для боротьби з дронами.

Вони будуть працювати щодо придушення дронів-камікадзе, створюючи захисний купол з будь-якого напрямку в окремому місці,

– відзначив військовий експерт.

Пілотний проєкт щодо глушіння іранських дронів будуватиметься в Києві. Якщо він буде вдалим, то його розповсюджуватимуть й в інші куточки нашої держави.