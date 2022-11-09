Заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал заявив, що "Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла". Він впевнений, що Путін зазнав невдачі.

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Скільки техніки Росія вже втратила

Американський чиновник каже, що Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків. Ця війна, за словами посадовця, стала "великим стратегічним провалом" для Кремля.

Кал заявляє, що Росія перекинула в Україну понад 80% сухопутних військ. Окупанти витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до тієї, що була до війни.

Посадовець впевнений, що суверенна, незалежна, демократична Україна витримає.

Втрати росіян в Україні: що відомо

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, посилаючись на дані розвідки, заявив, що у Росії залишилися 120 ракет "Іскандер". При цьому такі ракети, як Х-101 та "Калібр" росіяни можуть виготовляти самостійно.

Окупант розповів про найбільш смертоносну атаку ЗСУ. За його словами, під час артилерійської атаки із 570 росіян вижили лише 130. Багато з вцілілих втрачають розум і ніхто не хоче повертатися.

У ЗСУ показали моторошні наслідки чергової спроби прориву російських окупантів. Невдалий прорив окупантів закінчився великою кількістю загиблих російських військових.

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

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