Заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал заявив, що "Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла". Він впевнений, що Путін зазнав невдачі.

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Скільки техніки Росія вже втратила

Американський чиновник каже, що Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків. Ця війна, за словами посадовця, стала "великим стратегічним провалом" для Кремля.

Кал заявляє, що Росія перекинула в Україну понад 80% сухопутних військ. Окупанти витратили більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до тієї, що була до війни.

Посадовець впевнений, що суверенна, незалежна, демократична Україна витримає.

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