Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 780 осіб. Також в окупантів поменшало техніки.
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Втрати ворога станом на 9 листопада
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 листопада орієнтовно склали 77 950 осіб особового складу
Втрати техніки ворога:
- танків – 2801 одиниця (+15 за добу) ;
- бойових броньованих машин – 5666 одиниць (+12);
- артилерійських систем – 1802 одиниці (+11) ;
- РСЗВ – 393 одиниці (+2);
- засоби ППО – 205 одиниць (+2);
- літаків – 278 одиниць;
- гелікоптерів – 260 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 одиниці;
- крилаті ракети – 399 одиниць;
- кораблі /катери – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11);
- спеціальна техніка – 159.
Втрати ворога станом на ранок 9 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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