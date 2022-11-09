Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 780 осіб. Також в окупантів поменшало техніки.

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Втрати ворога станом на 9 листопада

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 листопада орієнтовно склали 77 950 осіб особового складу

Втрати техніки ворога:

танків – 2801 одиниця (+15 за добу) ;

бойових броньованих машин – 5666 одиниць (+12);

артилерійських систем – 1802 одиниці (+11) ;

РСЗВ – 393 одиниці (+2);

засоби ППО – 205 одиниць (+2);

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 260 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 одиниці;

крилаті ракети – 399 одиниць;

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11);

спеціальна техніка – 159.



Втрати ворога станом на ранок 9 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як українські захисники знищують окупантів: останні новини

8 листопада в село Вознесенка, що біля Мелітополя навідалася "бавовна". Окупанти знатно підгоріли. Зокрема, знищено штаб, який загарбники розмістили в церкві. Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив