Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що "бавовна" сталася близько 14:00 у селі Вознесенка. За словами Федорова, штаб окупантів підсмажили місцеві сили спротиву.

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Втрати ворога уточнюють

Міський голова Мелітополя розповів, що росіяни розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Повідомляється, що інформацію щодо ворожих втрат наразі уточнюють.

Крім того, Іван Федоров опублікував красномовну світлину "бавовни" в окупантів. "Сонце горить. Ру*ня палає", – написав він.



Сили спротиву підпалили штаб окупантів / Фото з телеграму Івана Федорова

Яка ситуація в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі зранку 3 листопада сталася потужна "бавовна". Росіяни невдало покурили на заводі "Рефма", внаслідок чого було знищено командний пункт окупантів.

Крім того, через "бавовну" пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу. Повідомлялося, що після вибухів на заводі "Рефма" з Мелітополя масово вивозять поранених офіцерів ФСБ.

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Іван Федоров заявив, що російські загарбники перетворюють окуповану частину Запоріжжя на військову базу. Окупанти вже зайняли промислові підприємства.

Також російські окупанти вирішили набирати підлітків до своєї так званої "Юнармії". Учнів 9 – 11 класів росіяни вчать користуватися автоматами. Зброя на уроках тепер буденність для українців в окупованому місті.

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