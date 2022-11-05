В окупованому місті ворог намагається створити так звану "юнармію". Про це в ефірі національного марафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

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У місцевих школах кожен день починається з обшуку. Учнів 9 – 11 класів ворожі війська вчать користуватися автоматами. Зброя на уроках тепер буденність для українців в окупованому місті. За словами Федорова, росіяни готують їх до вступу в якісь "добровольчі батальйони".

Водночас у технікумах та університетах ворог створює формування, яке називає "юнармія".

Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали,
– розповів Федоров.

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