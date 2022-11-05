Так, у Мелітополі ліквідували пункт управління російської армії на заводі "Рефма". Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ.

До теми З Мелітополя масово вивозять поранених офіцерів ФСБ після вибуху на заводі "Рефма", – ЗМІ

Детальніше про втрати ворога на "Рефмі"

"Бавовна" завітала на завод холодильного обладнання "Рефма", який у Мелітополі захопили окупанти. Внаслідок вибухів поранено близько 50 загарбників та знищено до 10 одиниць військової техніки ворога.

Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах,

– підкреслили в СтратКомі.

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Де розташований завод "Рефма": дивіться карту

Що відомо про "бавовну" на "Рефмі": коротко про головне

Близько 6 години ранку 3 листопада окупантів у Мелітополі розбудили вибухи. "Бавовна" зруйнувала частину заводу захопленого росіянами заводу "Рефма".

Мер Мелітополя пояснив, чому окупанти так облюбували завод. Мовляв, він розташований у нижній частині міста. Там десятки тисяч квадратних метрів цехів.

Так, у цехах окупанти раніше розмістили військову техніку, а в офісних приміщеннях – штаб-квартиру самої ФСБ.

Щоправда, прилетіло туди на славу:

зруйновано 3 верхні поверхи офісної будівлі,

пошкоджено ангар, де розміщувалось 80 одиниць ворожої техніки,

уламки від вибухів розлетілись на 2 квартали.

Місцеві жителі спостерігали як до заводу поїхали три великі буси з написом "200". Ба більше, телеграм-канали повідомили, що карети швидкої масово вивозили поранених офіцерів ФСБ. Лікарні Мелітополя буквально забиті окупантами.

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