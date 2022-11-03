За інформацією російських телеграм-каналів, після ранкового прильоту у Мелітополі пошкоджено ангар, де розміщувалось 80 одиниць ворожої техніки. З заводу "Рефма" карети "швидко" масово вивозять поранених офіцерів ФСБ, повідомляє 24 канал.

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Місцеві повідомляють про загиблих

Лікарні Мелітополя повністю забиті пораненими окупантами. Їхня кількість збільшилася після вибуху на заводі. Там після прильоту повністю розбиті три поверхи будівлі одного зі штабів орків.

Місцеві жителі спостерігали як на місце ракетного обстрілу поїхали три великі буси з написом "200". Крім того, за словами місцевих, по місту роз'їжджають "швидкі", які вивозять поранених офіцерів.

Зазначимо, що за інформацією Івана Федорова, унаслідок вибухів зруйновано 3 верхні поверхи офісної будівлі. Підприємство "Рефма" вигідне окупантам, адже розташоване в нижній частині Мелітополя. Там десятки тисяч квадратних метрів цехів. При цьому міський голова додав, що окупанти почали використовувати все місто як військову базу.

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