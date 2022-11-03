Деталі ранкової "бавовни" в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибухи прогриміли близько 6 ранки на одній з перших військових баз окупантів – захопленому підприємстві "Рефма".

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"Бавовна" сталася на військові базі окупантів

Повідомляється, що в цехах окупанти розмістили військову техніку, а в офісних приміщеннях – штаб-квартиру ФСБ.

Унаслідок вибухів:

зруйновано 3 верхні поверхи офісної будівлі,

пошкоджено ангар, де розміщувалось 80 одиниць ворожої техніки,

уламки від вибухів розлетілись на 2 квартали.

Іван Федоров розповів, що підприємство "Рефма" вигідне окупантам, адже розташоване в нижній частині Мелітополя. Там десятки тисяч квадратних метрів цехів.

При цьому міський голова додав, що окупанти почали використовувати все місто як військову базу.

На Півдні гуляє "Бавовнятко"

Слід зазначити, що в четвер, 3 листопада, "бавовна" також сталася на окупованій території Херсонщини. Спершу в Голій Пристані була "бавовна" в адміністративній будівлі окупантів.

Після цього з'явилося повідомлення, що "бавовна" також була в Херсоні. Зокрема, близько 14 години повідомлялося про вибухи в районі судноремонтному заводу.

"Бавовна" на окупованій Херсонщині було й 2 листопада. Зокрема, яскрава"бавовна" сталася біля Каховської ГЕС.

Крім того, знову лунали вибухи в районі Антонівського мосту. У мережі вже показали розвалені катери росіян біля Антонівського мосту.

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