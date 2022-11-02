У телеграм-каналах з'явилась інформація про гучні звуки біля ГЕС. До речі, потужні вибухи там лунали і 28 жовтня.

До речі На Херсонщині окупанти закрили переправи через Дніпро

Офіційної інформації щодо вогневого контролю ГЕС немає. Втім, судячи з фото, які публікують в мережі, пожежа виникла сильна.



Пожежа біля Каховської ГЕС / Фото з телеграм-каналів

Росіяни погрожували підірвати ГЕС

У розвідці повідомили, що російські загарбники замінували об'єкти Каховської гідроелектростанції. У жовтні ворог взявся за мінування шлюзів та опор. Загалом підрив дамби спланували ще у квітні.

Росіяни та колаборанти неодноразово заявляли, мовляв, ЗСУ хочуть підірвати дамбу. Це означає, що такий сценарій розглядають самі окупанти. З кожним днем контрнаступу ЗСУ вони панікують все сильніше. Слід згадати примусову "евакуацію" людей з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Однак в ОК "Південь" наголосили: навіть якщо окупанти підірвуть ГЕС, це не зупинить контрнаступ. Водночас шантаж Росії є дуже небезпечним. Затоплення може охопити великі території, а під водою опиняться 80 населених пунктів. Це велика площа на лівому березі і велика частина самого Херсона.

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