Так, окупантів Мелітополя замість будильника розбудила "бавовна". Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
До теми У Мелітополі прогримів потужний вибух: могло злетіти у повітря авто
У Мелітополі нова "бавовна"
3 листопада о 5 ранку в південній частині Мелітополя було дуже гучно. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого росіянами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.
Рахуємо кількість ліквідованих загарбників,
– зазначив Федоров.
У Мелітополі прогримів вибух / карта Івана Федорова
Мешканці Мелітополя чули вибухи: дивіться відео
ЗСУ нищать окупантів у Мелітополі
- Зранку 12 жовтня у Мелітополі пролунав потужний вибух. У повітря могла злетіти автівка.
- Також в окупованому Мелітополі стався вибух біля бізнес-центру гауляйтера Запоріжжя Балицького. 25 жовтня там спалахнуло авто.
- Окрім цього, у центрі Мелітополя прогримів потужний вибух. Вочевидь, до окупантів завітала "бавовна".
- У серпні в Мелітополі прогримів потужний вибух. Це сталося неподалік комендатури ворога.
Нагадаємо, що біля села Мелітополя російські окупанти потрапили у ДТП. Там зіткнулися 8 автомобілів, які могли перевозити мобілізованих.
До речі, загарбники почали виготовляти у Мелітополі бетонні ДОТи. Окрім того, через місто везуть протитанкові конуси. Таким чином, росіяни перетворили Мелітополь у логістичний центр. Через нього загарбники перекидають техніку, боєприпаси та живу силу.
Варте уваги – У Мелітополі біля "лігва окупантів" пролунав потужний вибух: дивіться відео