Іван Федоров наголосив на тому, що цей ранок став недобрим для окупантів у Мелітополі, адже їм підвезли "бавовну". Тож можна припустити, що вибухнула не просто чиясь автівка.

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Вибухи лунали у різних районах

За словами міського голови, гучно було у різних районах Мелітополя. Водночас найсильніше чути вибухи було у північній частині міста. Мовиться про мікрорайон, а також Північний переїзд.

За попередньою інформацією в повітря злетіло авто. Уточнюємо деталі,

– підкреслив Федоров.

Зауважимо, що про "бавовну" в Мелітополі повідомили об 06:24. Тоді у "РІА Мелітополь" опублікували допис про те, що в місті щось надто гучно. Через 9 хвилин з'явилася чергова публікація. У ній уже йшлося про вибух автомобіля окупантів.

Під Херсоном ворог зазнав чималих втрат

Напередодні у Генштабі ЗСУ розповіли, що наші військові завдали удару по групі окупантів на Херсонщині. Внаслідок цього понад 520 росіян вдалося знищити. Здебільшого мовиться про відмобілізованих. Під ліквідацію потрапила БТГ 150-ї мотострілецької дивізії.