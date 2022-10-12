Иван Федоров отметил, что это утро стало нехорошим для оккупантов в Мелитополе, ведь им подвезли "хлопок". Так что можно предположить, что взорвался не просто чей-то автомобиль.

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Взрывы раздавались в разных районах

По словам городского головы, было громко в разных районах Мелитополя. В то же время сильнее всего слышались взрывы в северной части города. Речь идет о микрорайоне, а также Северном переезде.

По предварительной информации в воздух взмыло авто. Уточняем детали,

– подчеркнул Федоров.

Отметим, что о "хлопке" в Мелитополе сообщили в 06:24. Тогда в "РИА Мелитополь" опубликовали сообщение о том, что в городе что-то слишком громко. Спустя 9 минут появилась очередная публикация. В ней уже говорилось о взрыве автомобиля оккупантов.

Под Херсоном враг понес немалые потери

Накануне в Генштабе ВСУ рассказали, что наши военные нанесли удар по группе оккупантов на Херсонщине. В результате более 520 россиян удалось уничтожить. В основном речь идет об отмобилизованных. Под ликвидацию попала БТГ 150-й мотострелковой дивизии.