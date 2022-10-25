У ролику зазначено, що вибух стався близько 8:00. На початку робочого дня, коли до будівлі бізнес-центру Баліцького під'їхали представницькі автомобілі окупантів.

До теми У Мелітополі біля бази ФСБ, колаборанта Балицького та пропагандистів вибухнуло авто, – мер

Так, вибухнула машина, яка 2 тижні стояла біля студії місцевої "телекомпанії" пропагандистів –під вікнами редакцій радіостанції та сайту.

Вибух в окупованому Мелітополі: відео

Посіпака Балицького епічно обмовився

На місце вибуху прибув і сам гауляйтер. До речі, в кишені Балицького помітили зброю. Очевидно, що він був переляканий. Його посіпака почав розказувати нісенітницю, мовляв, "нас не залякають". При цьому, допустив епічну обмовку.

Ми продовжуємо роботу. Радіостанція продовжує роботу. Вони, на жаль, не розбомбили нашу техніку,

– сказав співрозмовник Балицького.

Той з ним погодився, але потім перепитав, "чому, на жаль". Посіпака почав виправдовуватися, мовляв, на щастя.

Обмовка посіпаки потрапила на відео:

Що цьому передувало

Вранці мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що кремлівські пропагандисти "невдало покурили" біля ФСБ росіян, які осіли в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. Він також розповів, що у багатоповерхівці також був розташований офіс пропагандистів.

Російські ЗМІ стверджували, нібито унаслідок події постраждали 5 людей. Однак Федоров не підтверджував цю інформацію.

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