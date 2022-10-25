В ролике отмечено, что взрыв произошел около 8:00. В начале рабочего дня, когда к зданию бизнес-центра Балицкого подъехали представительские автомобили оккупантов.

К теме В Мелитополе у базы ФСБ, коллаборанта Балицкого и пропагандистов взорвался автомобиль, — мэр

Взорвалась машина, которая 2 недели стояла возле студии местной "телекомпании" пропагандистов – под окнами редакций радиостанции и сайта.

Взрыв в оккупированном Мелитополе: видео

Человек Балицкого эпически оговорился

На место взрыва прибыл и сам гауляйтер. Кстати, в кармане Балицкого заметили оружие. Очевидно, что он был испуган. Его миньон начал рассказывать чепуху, мол, "нас не запугают". При этом допустил эпическую оговорку.

Мы продолжаем работу. Радиостанция продолжает работу. Они, к сожалению, не разбомбили нашу технику,

– сказал собеседник Балицкого.

Тот с ним согласился, но потом переспросил, "почему, к сожалению". Мужчина начал оправдываться, мол, к счастью.

Оговорка миньонов попала на видео:

Что этому предшествовало

Утром мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что кремлевские пропагандисты "неудачно покурили" возле ФСБ россиян, осевших в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. Он также рассказал, что в многоэтажке также находился офис пропагандистов.

Российские СМИ утверждали, что в результате происшествия пострадали 5 человек. Однако Фёдоров не подтверждал эту информацию.

Кстати, россияне внезапно просят выезжать из Мелитополя в Крым.