Про це повідомляє 24 канал з посиланням на місцеві телеграм-канали Запоріжжя.

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На відео, яке опублікували очевидці, видно розбитий транспорт. Наразі інформації про кількість втрат немає.

Розбитий транспорт у Мелітопольському районі: дивіться відео

В Україні помирають російські мобілізовані

Глава Кремля Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію росіян. Станом на 1 листопада відомо про мінімум 101 мобілізованого окупанта, який загинув в Україні. Ці дані підтвердили у міноборони Росії, тому насправді вони можуть бути в рази вищими.

Крім цього, росіяни помирали ще під час військового вишколу. Це стається через бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки.

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