Про це повідомляє 24 канал з посиланням на місцеві телеграм-канали Запоріжжя.
До теми Оголосили канікули: окупанти хочуть вивезти українських дітей до Росії
На відео, яке опублікували очевидці, видно розбитий транспорт. Наразі інформації про кількість втрат немає.
Розбитий транспорт у Мелітопольському районі: дивіться відео
В Україні помирають російські мобілізовані
Глава Кремля Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію росіян. Станом на 1 листопада відомо про мінімум 101 мобілізованого окупанта, який загинув в Україні. Ці дані підтвердили у міноборони Росії, тому насправді вони можуть бути в рази вищими.
Крім цього, росіяни помирали ще під час військового вишколу. Це стається через бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки.
Зверніть увагу – на Запоріжжі перебувають кадировці: дивіться відео
Що відбувається в тимчасово окупованому Мелітополі: останні новини
- Окупанти у Мелітополі укріплюють свої позиції й виготовляють бетонні ДОТи – довгочасні вогневі точки. Окупанти через місто везуть протитанкові конуси.
- У Мелітополя окупанти заборонили людям переходити на зимовий час.
- За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти ввели військову цензуру й перевіряють телефони місцевих мешканців. Росіяни бояться спротиву.
- Мелітопольцям заборонили говорити телефоном на вулиці. Спочатку ворог перевіряє людину, а коли вона потрапляє до них вдруге, то забирають у полон.
- Окупанти перевіряють дітей у Мелітополі. Роблять це у школі перед уроками.