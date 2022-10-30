Про це розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він вважає, що фірмовим стилем Росії є існування у вигаданому диктатором світі.

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"Тепер окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час", – написав Федоров.

Він наголосив, що Владімір Путін марно намагається відірвати людей на загарбаних територіях від України.

Зауважте. Україна перейшла на зимовий час і перевела стрілки годинника назад 30 жовтня о 4-й годині. Проте у Росії скасували перехід на зимовий чи літній час.

Що ще забороняють росіяни

У Мелітополі окупанти запровадили новий "указ". Він дозволяє перевіряти людей на вулиці, які розмовляють телефоном, та забирати гаджети нібито на перевірку.

За словами Федорова, за підписку на українські ресурси росіяни штрафують. Якщо окупанти ловлять людину вдруге, то можуть викрасти у полон.

"За останні 14 днів, до нас звернулися рідні від 3 до 10 людей і розповіли про те, як простих людей викрадають у полон", – зазначив мер.

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