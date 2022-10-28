Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він також зазначив, якщо людина підписана на український канал у Telegram, або слідкує за чимось або кимось патріотично налаштованим, то цю людину одразу штрафують.

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Якщо така людина попадеться на очі окупантам вдруге, за словами Федорова – її можуть викрасти у полон.

Нова хвиля викрадень у Мелітополі

Також, за словами мера Мелітополя, останніми тижнями проходить нова хвиля викрадення людей.

За останні 14 днів, до нас звернулися рідні від 3 до 10 людей і розповіли про те, простих людей викрадають у полон. Не мовиться про держслужбовців чи працівників мерії або ж про силовиків – цивільних масово забирають у полон і не відпускають,

– каже Іван Федоров.

Тортури та полон дуже поширені зараз у Мелітополі, таким чином росіяни хочуть залякати наших людей, аби вони почували себе в небезпеці.

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"Такими діями окупанти намагаються підкорити українців, зламати їх дух. Адже вони абсолютно не очікували, що на 8 місяць окупації ще хтось чинитиме спротив", – резюмує Федоров.

Мелітополь – як місто живе під окупацією