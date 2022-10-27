Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Загарбники не припиняють тероризувати українців на окупованих територіях.

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Окупанти перевіряють телефони в мирних жителів

Федоров розповів, що з 27 жовтня окупанти можуть забирати на перевірку мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області. Загарбники з'ясовуватимуть, з ким людина спілкується та що вона дивиться в інтернеті.

А якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, оштрафують чи взагалі кинуть "на підвал". Щоб потім вчергове показати в пропагандистських пабліках, як "знешкодили небезпечного терориста",

– зазначив міський голова.

Він закликав незламних мелітопольців, які переживають жахи російської окупації, бути обережними.

"Ви – головна цінність нашого українського Мелітополя! Віримо в ЗСУ, наближаємо деокупацію!" – підсумував Федоров.

Коротко про ситуацію в Мелітополі

Раніше Федоров розповідав, що окупанти змушують викладачів русифікувати українських дітей. Чимало з них, на жаль, погоджуються та стають колаборантами.

Через успішний наступ ЗСУ посіпаки загарбників змушені втікати. У деяких школах катастрофічно бракує викладачів.

За словами міського голови, школи у Мелітополі "охороняють" озброєні військові, здебільшого чеченці. Вранці після початку занять вони закривають заклади на замок. Батьків до будівлі не пускають. У кінці "навчального" дня після додаткової перевірки випускають учнів на вулицю.

Федоров додав, що окупанти ставляться до місцевого населення, як до тварин – приходять до будинків, вибивають двері, беруть людей в полон. Протягом двох тижнів загарбники забрали сотні цивільних, а відпустили лише одиниці.

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