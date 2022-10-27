Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Захватчики не прекращают терроризировать украинцев на оккупированных территориях.

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Оккупанты проверяют телефоны у мирных жителей

Федоров рассказал, что с 27 октября оккупанты могут забирать на проверку мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области. Захватчики будут выяснять, с кем человек общается и что он смотрит в Интернете.

А если обнаружат там подписку на украинские телеграм-каналы, оштрафуют или вообще бросят в подвал. Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как "обезвредили опасного террориста",

– отметил городской голова.

Он призвал несокрушимых мелитопольцев, переживающих ужасы русской оккупации, быть осторожными.

"Вы – главная ценность нашего украинского Мелитополя! Верим в ВСУ, приближаем деоккупацию!" – подытожил Федоров.

Кратко о ситуации в Мелитополе

Ранее Федоров рассказывал, что оккупанты заставляют преподавателей русифицировать украинских детей. Многие из них, к сожалению, соглашаются и становятся коллаборантами.

Из-за успешного наступления ВСУ приспешники захватчиков вынуждены бежать. В некоторых школах катастрофически не хватает преподавателей.

По словам городского головы, школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.

Федоров добавил, что оккупанты относятся к местному населению, как к животным – приходят в дома, выбивают двери, берут людей в плен. В течение двух недель захватчики забрали сотни гражданских, а отпустили только единицы.

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