Однако успешное контрнаступление ВСУ заставляет предателей бросать свои рабочие места. Они ведь хорошо знают, что после деоккупации им грозит наказание за измену.
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Учителя-коллаборанты бегут из оккупированного Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что учителя-коллаборанта бегут из школ временно оккупированного города. Предатели, по его словам, почувствовали запах жареного.
В 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-"просветители",
– заметил Федоров.
В других школах, в которых организовали обучение по российской программе, тоже не хватает учителей.
В 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета. Его россияне открыли на базе захваченных мелитопольских вузов,
– добавил мэр Мелитополя.
При этом он поблагодарил непреклонных мелитопольских педагогов. И акцентировал, что более 90% из них не согласились на сотрудничество с оккупантами. А тем, кто предал Родину и подставил под удар украинских детей, лучше убегать сейчас, ведь скоро будет поздно, подчеркнул Федоров.
Важно Учителя-предатели в Запорожской области заставляют детей отказаться от украинского языка
Что происходит в школах Запорожской области
- Школьникам Бердянска, уточнил Федоров, педагоги-предатели говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.
- По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.
Какая ситуация сейчас в Запорожье: коротко
- Накануне глава России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
- Враг почти каждый день терроризирует Запорожье и область ракетными обстрелами.
- Накануне оккупанты "демилитаризовали" 2 школы в Запорожье. Известно, что еще один вражеский снаряд попал в парк.
- Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
- По его словам, россияне начали вывозить украинских детей, потому что к ним привязаны родители.
- Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают во временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.
- В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов.