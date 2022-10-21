Об этом 24 каналу сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он не исключает, что оккупанты готовятся объявить военное положение не только на оккупированных территориях Украины, но и почти по всей Российской Федерации.

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Могут ли россияне взорвать дамбу Каховской ГЭС

Вениславский отметил, что в Херсонской области складывается трудная ситуация для российских захватчиков. Представители оккупантов готовят общественное мнение к тому, что им придется покинуть Херсонщину.

Они готовят разные страшилки, в частности, о том, что Вооруженные Силы Украины будут атаковать Каховскую ГЭС для того, чтобы затопить какие-то территории Херсонской области. С точки зрения наших интересов, стратегии и тактики, это полная чушь,

– подчеркнул нардеп.

Но, отметил он, мы уже неоднократно видели, что Россия такими заявлениями готовит почву для того, чтобы самой причинить какой-то вред объектам, которые она определяет, как цели потенциального поражения Вооруженными Силами Украины.

Решится ли российский режим на разрушение Каховской ГЭС? Я думаю, что вероятность достаточно низкая, поскольку там вопросы связаны также с наполнением Северо-Крымского канала и с поставкой воды в Крым,

– сказал Вениславский.

Он добавил, что вода по этому каналу не доходит в Крым, потому что, как ранее предупреждали власти Украины, он находится в таком состоянии, что практически делает невозможным ее транспортировку. Но оккупанты пытаются использовать этот путь и максимально наполняют канал, чтобы вода все же доходила до временно оккупированного Крыма.

Могут объявить военное положение во всей России

Вениславский напомнил, что накануне Путин подписал указ о введении военного положения на территории временно оккупированной территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Также есть еще один указ, определяющий некоторые меры фактически по всей центральной и южной территории России по введению особых правовых режимов.

Он напомнил, что в России уже введен ряд ограничений на отдельных территориях, в частности, особый режим въезда/выезда, осмотра машин, запрет на перемещение. И они являются элементами военного положения.

Это уже, по моему убеждению, является актом, с одной стороны, такого отчаяния – они не знают, что делать. Не считая того, они готовят людей России к введению уже военного положения на территориях конкретно в русской Федерации,

– отметил нардеп.

По его мнению, очень велика вероятность, что это произойдет в течение месяца. Поэтому россияне сейчас пытаются максимально продуцировать в общественном пространстве какие-то опасности, которые могут угрожать и временно оккупированным территориям Украины, которые они провозгласили своими, и самим территориям Российской Федерации.

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Какова цель введения военного положения

Вениславский считает, что, с одной стороны, Путин хочет максимально мобилизовать граждан Украины, чтобы потом говорить, что они якобы защищают территориальную целостность Российской Федерации на оккупированных украинских территориях. Ведь введение военного положения означает применение ряда разных ограничений.

Это достаточно дальновидная, с точки зрения Путина, методика интеграции населения временно оккупированных территорий в российское информационное и общественное пространство, поскольку мобилизация и вовлечение в какие-то действия против Вооруженных Сил Украины отсекает им путь для отступления,

– объяснил он.

Поэтому, отметил нардеп, президент Украины Владимир Зеленский неслучайно призвал жителей временно оккупированных территорий избегать российской мобилизации.

А с другой стороны, я убежден, что эти ограничения в южных и центральных регионах Российской Федерации будут основой для того, чтобы более активно проводить мобилизационные меры, в частности, в экономике, в юридической плоскости и непосредственно в военной плоскости,

– отметил Вениславский.

Он считает, что вероятность введения военного положения на территориях России, граничащих с Украиной, а также даже в российских глубинках, существенно возросла. Это уже читается по соответствующему указу Путина.

Кстати! Аналитики ISW проанализировали указ Владимира Путина о введении "военного положения" на оккупированных территориях Украины. Там отметили, что это всего лишь "правовой спектакль".

Что известно о военном положении на оккупированных территориях