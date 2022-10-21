Про це 24 каналу сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він не виключає, що окупанти готуються оголосити воєнний стан не лише на окупованих територіях України, а й майже по всій Російській Федерації.

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Чи можуть росіяни підірвати греблю Каховської ГЕС

Веніславський зазначив, що в Херсонській області складається важка ситуація для російських загарбників. Тож, представники окупантів готують суспільну думку до того, що їм доведеться залишити Херсонщину.

Вони готують різні страшилки, зокрема, про те, що нібито Збройні Сили України будуть атакувати Каховську ГЕС для того, щоб затопити якісь території Херсонської області. З погляду наших інтересів, стратегії й тактики, це є повною нісенітницею,

– наголосив нардеп.

Але, зауважив він, ми вже неодноразово бачили, що Росія такими заявами готує підґрунтя для того, щоб самій завдати якоїсь шкоди об'єктам, які вона визначає, як цілі потенційного ураження Збройними Силами України.

Чи наважиться російський режим на руйнування Каховської ГЕС? Я думаю, що наразі ймовірність достатньо низька, оскільки там питання пов'язані також із наповненням Північно-Кримського каналу і з постачанням води у Крим,

– сказав Веніславський.

Він додав, що вода цим каналом не доходить у Крим, тому що, як раніше попереджала влада України, він перебуває в такому стані, що практично унеможливлює її транспортування. Але окупанти намагаються використати цей шлях і максимально наповнюють канал, щоб вода все ж доходила до тимчасово окупованого Криму.

Чи можуть оголосити воєнний стан у всій Росії

Веніславський нагадав, що напередодні Путін підписав указ про запровадження воєнного стану на території тимчасово окупованої території Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України. Також є ще один указ, який визначає певні заходи фактично на всій центральній і південній території Росії щодо застосування особливих правових режимів.

Він нагадав, що у Росії вже запровадили низку обмежень на окремих територіях, зокрема, особливий режим в'їзду/виїзду, огляду машин, заборона на переміщення. І вони є елементами воєнного стану.

Це вже є, на моє переконання, актом, з одного боку, такого розпачу – вони не знають, що робити. З іншого боку, вони готують громадян Росії до запровадження вже воєнного стану на територіях безпосередньо в Російській Федерації,

– зазначив нардеп.

На його думку, є дуже велика ймовірність, що це відбудеться впродовж місяця. Тому росіяни зараз намагаються максимально продукувати в суспільному просторі якісь небезпеки, що можуть загрожувати й тимчасово окупованим територіям України, які вони проголосили своїми, і сами територіям Російської Федерації.

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Яка мета запровадження воєнного стану

Веніславський вважає, що, з одного боку, Путін хоче максимально мобілізувати громадян України, щоб потім говорити, що вони нібито захищають територіальну цілісність Російської Федерації на тимчасово окупованих українських територіях. Адже запровадження воєнного стану означає застосування низки різних обмежень.

Це достатньо далекоглядна, з погляду Путіна, методика інтеграції населення тимчасово окупованих територій в російський інформаційний і суспільний простір, оскільки мобілізація й залучення до якихось дій проти Збройних Сил України відсікає їм шлях для відступу,

– пояснив він.

Тому, зауважив нардеп, президент України Володимир Зеленський невипадково закликав жителів тимчасово окупованих територій уникати російської мобілізації.

З іншого боку, я переконаний, що ці обмеження у південних і центральних регіонах Російської Федерації будуть підґрунтям для того, щоб більш активно проводити мобілізаційні заходи, зокрема, в економіці, в юридичній площині та безпосередньо у військовій площині,

– зазначив Веніславський.

Він вважає, що ймовірність запровадження воєнного стану на територіях Росії, які межують з Україною, а також навіть у російських глибинках наразі істотно зросла. Це вже читається з відповідного указу Путіна.

До речі! Аналітики ISW проаналізували указ Владіміра Путіна про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях України. Там зазначили, що це всього лиш "правова вистава".

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