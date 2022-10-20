В указе Путина не прописаны следующие немедленные шаги в условиях этого "военного положения". Также там не говорится о повышении готовности.

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Вся цель "военного положения" – легитимизация действий российских военных

В этом указе президент государства-агрессора предоставил широкие полномочия гауляйтерам регионов. Местные оккупанты до 22 октября должны разработать и представить конкретные предложения по следующим шагам. В ISW считают, что дополнительная информация станет очевидной, когда оккупанты введут эти предложения, которые, вероятно, будут частично руководствоваться Кремлем.

Кстати, Путин также оставил возможность расширения своих деклараций о введении военного положения. В указе агрессор отметил, что "при необходимости в России в период действия военного положения могут применяться другие меры". Поэтому здесь "дверь открыта" для будущих расширений правительственных полномочий.

Цель так называемого "военного положения" – легитимизация действий российских военных, одновременно создавая основу для будущей мобилизации и внутренних ограничений,

– объяснили аналитики.



Карта России и оккупированных территорий Украины по уровням "готовности", которую объявил Кремль / Карта ISW

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Что известно об указе Путина

19 октября президент России объявил "военное положение" в Донецкой и Луганской областях, а также в части Херсонской и Запорожской областей. Путин заявил, что действия "глав" регионов должны соответствовать ситуации "в том или ином субъекте федерации".

В Министерстве иностранных дел Украины назвали такой указ агрессора ничтожным, ведь никакой юридической силы у него нет. Так называемое "военное положение" нужно врагу, чтобы подавить сопротивление местного населения.

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