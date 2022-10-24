Еще один такой случай произошел на деоккупированной части Украины. Там российские стандарты вводила директор учебного заведения.

Важно Педагоги-коллаборанты после освобождения территорий работают на своих должностях – Горбачев

На Харьковщине педагог изменила Украине

В Харьковской области СБУ задержала и сообщила о подозрении директору лицея. Она внедряла образовательные стандарты России на территории области. Работала "педагог" в поселке городского типа Большой Бурлук. Этот населенный пункт находился под оккупацией России в течение февраля – сентября 2022 года.

Российские стандарты в лицее коллаборантка начала вводить с конца июля. Предварительно получила такое указание от так называемого "председателя" оккупационной администрации Большого Бурлука.

Чем зомбивала детей и учителей педагог-предательница

Подчиненным учителям директор сообщила, что с 1 сентября обучение в лицее будет на русском языке и по российской программе и учебникам оккупантов. Книги из России завезли в учебное заведение в начале учебного года.

Сейчас делом коллаборантки занимается СБУ. Ей уже сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Что угрожает коллаборантке

За противоправную деятельность этой "учительнице" угрожают исправительные работы, тюрьма, а также лишение права учительствовать и возглавлять учебное заведение сроком на 10 – 15 лет.

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Всех учителей на деоккупированных территориях сочтут предателями

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что согласно Уголовному кодексу, работающего на оккупанта будут считать коллаборантом. При этом подобный человек получит наказание за свою деятельность. Однако, по словам Горбачева, часто учителям угрожают оккупационные "власти". Поэтому они вынуждены работать по принуждению, ведь боятся за свою жизнь и жизнь своих родных. Хотя есть и такие, которые помогают организовывать "референдумы".

Так что образовательный омбудсмен убежден, что статья № 111 – 1 Уголовного Кодекса нуждается в уточнении.

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