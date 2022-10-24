Ще один такий випадок стався на деокупованій частині України. Там російські стандарти запроваджувала директорка навчального закладу.

Важливо Освітяни-колаборанти після звільнення територій працюють на своїх посадах – Горбачов

На Харківщині педагог зрадила Україну

На Харківщині ​​СБУ затримала та повідомила про підозру директорці ліцею. Вона впроваджувала освітні стандарти Росії на території області. Працювала "педагог" у селищі міського типу Великий Бурлук. Цей населений пункт перебував під окупацією Росії протягом лютого – вересня 2022 року.

Російські стандарти у ліцеї колаборантка почала запроваджувати з кінця липня. Попередньо отримала таку вказівку від так званого "голови" окупаційної адміністрації Великого Бурлука.

Чим зомбувала дітей і вчителів педагог-зрадниця

Підлеглим вчителям директорка повідомила, що з 1 вересня навчання у ліцеї буде російською мовою та за російською програмою і підручниками окупантів. Книги з Росії завезли до освітнього закладу на початку навчального року.

Зараз справою колаборантки займається СБУ. Їй вже повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Що загрожує колаборантці

За протиправну діяльність цій "вчительці" загрожують виправні роботи, в'язниця, а також позбавлення права вчителювати та очолювати заклад освіти терміном на 10 – 15 років.

Читайте Чи отримують зарплату українські вчителі, які опинилися у російській окупації

Чи всіх учителів на деокупованих територіях вважатимуть зрадниками

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, що відповідно до Кримінального кодексу, того, хто працює на окупанта, вважатимуть колаборантом. При цьому така людина отримає покарання за свою діяльність. Однак, за словами Горбачова, часто вчителям погрожує окупаційна "влада". Тож вони змушені працювати під примусом, адже бояться за своє життя і життя своїх рідних. Хоча є й такі освітяни, котрі палять вишиванки та допомагають організовувати "референдуми".

Тож освітній омбудсмен переконаний, що стаття № 111 – 1 Кримінального Кодексу потребує уточнення.

Чи отримують зарплату українські вчителі в окупації