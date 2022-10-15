Під тиском опинилися зокрема і вчителі. Їх окупанти змушують стати колаборантами та викладати за російською програмою.

Важливо Зарплату під час служби у ЗСУ отримуватимуть не всі педагоги

Чи отримують викладачі з ТОТ зарплату

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час брифінгу розповів, що українські вчителі, які опинилися в окупації, повинні отримувати зарплату. Однак лише ті, що не стали колаборантами.

Чиновник також повідомив, що МОН вчасно перераховує кошти до місцевих бюджетів, аби педагоги могли отримати зарплату.

Є труднощі з виплатою вчителям у деяких громадах. Це неможливо, бо відсутні або керівники управлінь освіти, або людина, яка ставить цифровий підпис,

– уточнив Вітренко.

Однак, за словами заступника міністра, МОН разом з військовими адміністраціями вирішують це питання. Тож наразі значних проблем із виплатами вчителям, які лишилися на тимчасово окупованих територіях і не стали колаборантами, у МОН немає, запевнив чиновник.

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Чи отримають воїни-педагоги зарплату

Раніше у Міносвіти запевнили мобілізованих педагогів, що на час служби в армії вони отримуватимуть середню вчительську зарплату. Однак недавно у Мінекономіки повідомили, що педагогам, які пішли служити у ЗСУ за контрактом, не платитимуть цю зарплату. У Міносвіти підтвердили цю інформацію.

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